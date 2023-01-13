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Стали известны машины — лидеры по числу аварий в 2022 году

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабриков
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Автостраховщики назвали марки автомобилей, которые чаще других в России попадали в ДТП в 2022 году. Данные от экспертов страхового рынка предоставила компания «Страховой дом ВСК», их приводит 13 января «Российская газета».

«Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам»
Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев — о том, как на рынке отразились санкции и сколько продлится дефицит запчастей

По информации специалистов, чаще всего в прошлом году участниками аварий по ОСАГО становились владельцы Lada (19%), Toyota (8%), Kia (7,9%), Hyundai (7,9%), и Renault (6,2%).

В топ-10 марок автомобилей, которые чаще всего становились участниками ДТП по каско и ОСАГО также попали Kia (8,9%), Hyundai (8,5%), Toyota (8,4%), Nissan (почти 5%), Volkswagen (4,8%), Chevrolet (2,7%), Ford (2,6%) и Mitsubishi (2,3%).

Эксперты отметили, что самыми аккуратными водителями в 2022 году стали обладатели машин Hummer (0,01% от общего числа ДТП), Cadillac (0,02%), Changan (0,03%), Porsche (0,04%) и FAW (0,04%).

Чаще всего в 2022 году виновниками автоаварий становились автомобилисты в возрасте 30–39 лет (27,8%), 40–49 лет (26,2%) и старше 60 лет (17,4%).

28 декабря стало известно, что водителей без полиса ОСАГО в 2023 году начнут выявлять и штрафовать по камерам. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. По его словам, клиенты в 2022 году оформили на 2% меньше полисов обязательной автогражданки, чем в 2021 году, однако это, скорее всего, обусловлено снижением продаж новых авто, а также отъездом некоторых россиян.

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