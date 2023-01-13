Новый парк в Заозерном микрорайоне Кургана обновят в 2023 году

В Заозерном микрорайоне Кургана планируют обновить парк, созданный в 2022 году. Об этом сообщает региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

На территории парка проведут озеленительные работы и установят скамейки, качели, перголы. Около водоема появится деревянный пирс.

Кроме того, на участке рядом с парком обустроят площадку для экстремальных видов спорта. За нее в 2022 году проголосовали большинство жителей, пишет ИА «Ура.ру».

Всего в Курганской области в 2023 году планируется привести в порядок 54 общественных и шесть дворовых территорий.

В конце лета 2022 года стало известно, что мэрия Перми намерена обновить благоустройство городских пляжей в 2023-м. Предполагается, что пляжи будут выполнены в едином стиле, который соответствует дизайн-коду города.