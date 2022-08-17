Городские пляжи оформят в едином стиле в 2023 году в Перми
Мэрия Перми намерена обновить благоустройство городских пляжей в 2023 году. На эти цели администрация запросила свыше 33 млн рублей.
Предполагается, что пляжи будут выполнены в едином стиле, который соответствует дизайн-коду Перми. На территориях обустроят зоны входа, отдыха и обслуживания. Также предполагаются дополнительные функциональные зоны — детская и спортивная.
«Предлагается также установить перечень объектов благоустройства, требования к их обустройству, размещению и внешнему виду. Объем финансирования — 33 млн 258 тыс.», — цитирует ИА «Ура.ру» начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Ольгу Чеснокову.
Ожидается, что на пляжах уложат дорожки с твердым покрытием, установят освещение, туалеты, урны и посты охраны.