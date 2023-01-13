Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за ветра

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на выходные. Скорость ветра будет достигать 25–27 м/с.

Согласно прогнозам, в ночь на 14 января температура опустится до –14…–19 градусов, местами похолодает до –25 градусов. В некоторых районах ожидаются снег и метели, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщает altapress.ru. В дневные часы температура составит –9…–14 градусов.

15 января гололедица и метели сохранятся. Минимальная температура воздуха ночью составит –21 градус, в дневные часы ожидается до –16 градусов.

Ранее синоптики сообщили о похолодании на территории Еврейской автономной области. Температура понизится с 13 по 15 января с наступлением арктического вихря.