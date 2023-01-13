Арктический холод пообещали жителям ЕАО в ближайшее время

На территории ЕАО в ближайшие дни установится холодная погода. Уже с пятницы, 13 января, на северо-западную часть региона затекает арктический холод. Далее он начнет распространяться и на остальные районы.

Ведущий синоптик областного Гидрометеобюро Наталья Алешина рассказала ИА EAOMedia, что выходные дни, 14 и 15 января, станут своеобразными входными воротами для арктического вихря. Так, в ночь на субботу прогнозируется до –31 градуса, а в ночь на воскресенье температура еще понизится на 3–4 градуса. Дневные морозы будут в пределах –18…–24 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в праздник Крещения Господня 19 января морозов не будет. Он не исключил, что в это время в Москве будет сохраняться оттепель.