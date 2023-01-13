Пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос на 15% в 2022 году

В международном аэропорту Благовещенск имени Муравьева-Амурского пассажиропоток в 2022 году увеличился на 15% по сравнению с 2021 годом. Он превысил 843 тыс. человек. Об этом пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Регулярные воздушные перевозки осуществлялись по 17 направлениям. Прямыми рейсами из Благовещенска можно было улететь в крупнейшие города Урала, Сибири, Дальнего Востока и в Москву. Региональные маршруты также работали.

Наиболее популярным стал рейс Благовещенск – Москва. В течение года на этом направлении благовещенский аэропорт обслужил более 338 тыс. пассажиров. На втором месте оказался рейс Благовещенск – Новосибирск (порядка 146,5 тыс. пассажиров), а на третьем — Благовещенск – Красноярск (более 91 тыс. пассажиров).

Кроме того, пишет агентство, в 2022 году аэропорт обслужил 3,5 тыс. т грузов и почты. Это на 18% больше, чем в 2021 году.

В конце декабря сообщалось, что в аэропорту Благовещенска готовность новой взлетно-посадочной полосы достигла 50%. Ее строительство началось в 2019 году. Завершить работы планируется в 2023-м.