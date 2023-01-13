Заплывший в устье японской реки кит умер

Кит, заплывший в устье японской реки Йодо, умер. Эксперты утверждают, что кашалоты редко заходят в воды залива Осаки. Скорее всего, животное преследовало добычу и заблудилось, передает телеканал «Известия». Японские исследователи наблюдали за китом несколько дней и периодически подплывали к нему на лодке, чтобы проверить его состояние.

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