Три танка Т-72 загорелись во время ремонтных работ в Белгородской области
В Белгородской области три танка Т-72 загорелись во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает источник «Известий» 13 января.
Инцидент произошел накануне вечером на ремонтно-технической базе в селе Яковлевка.
Так, при проведении работ сначала загорелся один из танков, затем сдетонировал боезапас машины. Огонь перекинулся на два других Т-72.
По данным источника, причиной инцидента могло стать нарушение требований пожарной безопасности.
Пожарные прибыли на место и за полчаса ликвидировали возгорание. В результате ЧП один танк полностью сгорел. Пострадавших нет.