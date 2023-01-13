В Будапеште мужчина накинулся с ножом на полицейских при задержании

В Будапеште вечером в четверг, 12 января, мужчина накинулся с ножом на полицейских во время задержания и ранил троих правоохранителей. Позднее один из пострадавших скончался. Об этом пишет Reuters в пятницу, 13 января.

По данным агентства, подозреваемый пытался проникнуть в квартиру в многоквартирном доме.

«Когда трое офицеров пытались его задержать, мужчина нанес им ножевые ранения и попытался сбежать на улицу, где четвертый офицер выстрелил ему в ногу. Никаких дополнительных подробностей не было, полиция не прокомментировала случившееся», — говорится в материале.

Добавляется, что правительство намерено оказать поддержку семье погибшего офицера.

1 января стало известно о нападении вооруженного 19-летнего молодого человека на двух офицеров полиции в Нью-Йорке. Инцидент произошел недалеко от Таймс-сквер. Подозреваемый, подойдя к группе полицейских на 8-й авеню Манхэттена, замахивался на них мачете. В результате он нанес двум правоохранителям удары по голове, один из них получил рваную рану, а второй — перелом черепа.