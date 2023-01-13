В офисе президента Украины назвали Сергея Королева украинским инженером

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал в четверг, 12 января, великого советского ученого Сергея Королева украинским инженером.

«Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

По мнению главы офиса украинского президента, «болотные» всегда стремились «украсть» имена таких людей, как и всю историю. Под «болотными» Ермак, вероятнее всего, имел в виду советских или российских людей.

Сергей Королев является именитым ученым СССР, благодаря ему Советский Союз смог создать первую межконтинентальную баллистическую ракету, запустить первый искусственный спутник Земли, отправить первого человека в космос. Помимо этого, на Луне появилась первая автоматическая станция и состоялся первый выход человека в открытый космос.

Офис президента Украины Владимира Зеленского не первый раз утверждает о том, что Россия пытается «украсть» имя советского конструктора.

12 января 2021 года в официальном аккаунте Украины в Twitter уже делали такое заявление. Указывалось, что Королев является украинцем, ведь ученый родился и вырос в городе Житомир. В ответ на это российская сторона опубликовала гифку из мультфильма «Жил-был пес» по украинской сказке, напомнив, что все когда-то были одной страной.

В том же году министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что МИД страны подал заявку на внесение традиционного украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. Также он написал, что борщ принадлежит Украине.