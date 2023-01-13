Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переходе Польши к активному освоению земель Украины
Мир
Москва назвала несерьезной и популистской идею Зеленского о глобальном саммите
Мир
Посол РФ в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в соглашении по экспорту агропродукции
Мир
Боррель назвал «неискренней» готовность РФ к переговорам по Украине
Культура
Российские кинотеатры заявили о готовности к штрафам за показ «Аватара»
Мир
NYT сообщила о смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Мир
Небензя уличил Запад в отсутствии планов урегулировать украинский конфликт с 2014 года
Мир
У берегов японского города Осака умер восьмиметровый кит
Мир
В офисе президента Украины назвали Сергея Королева украинским инженером
Происшествия
Бригада рабочих отравилась смесью газа под Красноярском
Мир
Десять вагонов сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов в Сиднее
Общество
В Запорожской области ввели пропуска для передвижения на авто

В офисе президента Украины назвали Сергея Королева украинским инженером

Глава офиса Зеленского обвинил Россию в «краже» имени Сергея Королева и «всей истории»
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал в четверг, 12 января, великого советского ученого Сергея Королева украинским инженером.

Сигнал с орбиты: первый спутник Земли создали советские инженеры
Как Советский Союз совершил прорыв в космос

«Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

По мнению главы офиса украинского президента, «болотные» всегда стремились «украсть» имена таких людей, как и всю историю. Под «болотными» Ермак, вероятнее всего, имел в виду советских или российских людей.

Сергей Королев является именитым ученым СССР, благодаря ему Советский Союз смог создать первую межконтинентальную баллистическую ракету, запустить первый искусственный спутник Земли, отправить первого человека в космос. Помимо этого, на Луне появилась первая автоматическая станция и состоялся первый выход человека в открытый космос.

Офис президента Украины Владимира Зеленского не первый раз утверждает о том, что Россия пытается «украсть» имя советского конструктора.

12 января 2021 года в официальном аккаунте Украины в Twitter уже делали такое заявление. Указывалось, что Королев является украинцем, ведь ученый родился и вырос в городе Житомир. В ответ на это российская сторона опубликовала гифку из мультфильма «Жил-был пес» по украинской сказке, напомнив, что все когда-то были одной страной.

В том же году министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что МИД страны подал заявку на внесение традиционного украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. Также он написал, что борщ принадлежит Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023