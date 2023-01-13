Российские кинотеатры заявили о готовности к штрафам за показ «Аватара»

Представители крупных киносетей сообщили «Известиям», что ожидают от Министерства культуры штрафов размером в 100–200 тыс. рублей, потому что прокатного удостоверения у «Аватара 2» нет.

Как и другие голливудские фильмы, его в России показывают «предсеансовым обслуживанием». То есть человек покупает билет на российскую короткометражку, но перед ней на сеансе показывают «Аватар 2».

Делается это потому, что, как пояснили источники «Известий», если фильм показывается без прокатного удостоверения (ПУ) и данные о его показе не идут в систему ЕАИС, национальную базу Фонда кино по кинопоказу, курируемую Минкультуры, то нарушителя оштрафуют на 4% годовой выручки.

А для того, чтобы система принимала данные о билетах, показывают фильм с ПУ (ту самую короткометражку), отчисляя лицензионные платежи от подобного сеанса российской картине и в РАО — данные идут в ЕАИС, но «Аватар 2» всё равно идет без ПУ, и в случае выявления нарушения штраф будет 50 тыс. на первый раз, а в последующие — 100–200 тыс. рублей, в зависимости от решения суда.

«В этом варианте как минимум билет пробивается, налоги платятся, а российский фильм получает лицензионные платежи с полного сеанса», — сообщил «Известиям» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Процесс административного преследования за нелегальные показы сложный и долгий, поэтому источники «Известий» отмечают, что реальных штрафов вряд ли будет много.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения