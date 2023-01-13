Промышленность РФ почти полностью перейдет на отечественный софт к 2030 году

Индекс технологической независимости в области промышленного программного обеспечения (ПО) в России должен превысить 82% к 2030 году. В 2021-м он составлял лишь 48%, а по предварительной оценке за 2022-й — чуть более 50%, узнали «Известия».

Такие показатели содержатся в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО), утвержденной правительством в декабре прошлого года. «Известия» ознакомились с ее полной версией 13 января.

Из документа следует, что к 2030 году российская софтверная отрасль должна закрывать более 80% потребностей предприятий в ПО, объяснил источник, знакомый с чиновниками профильных ведомств и разработчиками программного обеспечения. В 2023 году значение индекса должно составить 53,5%, в 2024-м — 56,7%, в 2025-м — превысить 60%.

Дорожная карта НИПО предусматривает три направления развития индустриального софта: системы автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделий, интернета вещей и платформы для управления ресурсами и процессами предприятий.

Доля российского ПО для автоматизации к 2030 году должна вырасти до 90% с 41% в 2021-м, производственных платформ на базе интернета вещей — с 41,5% до 76,8%, управленческих платформ — с 78,5% до 92,3%.

В декабре пресс-служба правительства сообщила об утверждении двух дорожных карт — НИПО и «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО).

Проекты двух дорожных карт на общую сумму более 200 млрд рублей будут реализованы за счет собственных средств компаний, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством о создании условий по обеспечению гарантированного спроса на продукты, говорится в сообщении. Остальные проекты предполагают привлечение кредитных (около 20 млрд рублей) и грантовых (более 23 млрд рублей) средств.

Указанные 200 млрд рублей на все заявленные в картах проекты — это немного, средств может просто не хватить, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Ведь помимо разработки проекта нужно его поддерживать, адаптировать под конкретных заказчиков. По мнению эксперта, скорее всего, расчет делается на то, что по мере появления готового ПО начнутся его продажи коммерческим заказчикам — это и позволит привлечь дополнительные инвестиции.

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