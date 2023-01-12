В Гатчине задержали засыпавшего ребенка снегом водителя экскаватора

В Гатчине был задержан водитель экскаватора, который засыпал ребенка снегом. Об этом 12 января сообщает источник «Известий».

Следствие намерено подать ходатайство в суд, для того чтобы водителю была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение мужчине будет предъявлено в ближайшее время.

В свою очередь, отец пострадавшего ребенка заявил, что он уверен в том, что в случившемся есть вина работников коммунального хозяйства. Кроме того, по его словам, ребенку была нанесена тяжелая психологическая травма.

Ранее, 11 января, в Гатчине ребенок оказался завален снегом во время работы экскаватора. Как сообщил глава коммунальной службы Гатчины, водитель соблюдал технику безопасности и просил детей, играющих рядом с местом проведения работ, отойти. После случившегося следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).