Глава коммунальной службы Гатчины объяснил инцидент с засыпанным снегом ребенком

Глава городского МБУ «Управления благоустройства и дорожного хозяйства» Владимир Рящин в интервью "Известиям" объяснил, как ребенок оказался завален снегом во время работы экскаватора в Гатчине. Деталями произошедшего он поделился 11 января в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Видео инцидента появилось в сети ранее в тот же день. На нем люди выкапывают ребенка из-под снежной массы. По словам Рящина, водитель соблюдал технику безопасности и просил детей, играющих рядом с местом проведения работ, отойти.

«В момент погрузки трактора никого не было, но ребенок сзади кучи находился. Произошел обвал этой кучи. Его сразу же увидели, так как там находились еще и водители сзади этой кучи. Подбежали, ребенка достали. Ребенок вышел и дальше начал продолжать играть», — рассказал руководитель МБУ.

Он уточнил, что внешних повреждений у мальчика не было.

После случившегося следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Ранее, 23 декабря, ребенка в Уфе госпитализировали после падения наледи с крыши. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.