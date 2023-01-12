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Иномарка сбила подростка на переходе в Иркутске

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В Иркутске водитель иномарки сбил подростка, переходившего дорогу по «зебре». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 11 января на одной из улиц города. Предварительно установлено, что 28-летний водитель легковой Toyota Corolla допустил наезд на 15-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Подросток получил различные травмы. С места ДТП его доставили в больницу, пишет ИА IrkutskMedia.

Региональная Госавтоинспекция заявляет, что обеспокоена возросшим числом дорожных происшествий с участием детей. С начала 2023 года на территории области зафиксировано семь ДТП, в которых девять несовершеннолетних получили травмы. Из них пятеро находились в автомобилях в качестве пассажиров, четверо являлись пешеходами.

10 января грузовик сбил двух пешеходов на трассе «Дон» в Липецкой области. Один человек погиб, второй был доставлен в больницу.

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