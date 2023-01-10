Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Липецкой области
Грузовик сбил двух пешеходов на трассе «Дон» в Липецкой области. Один человек погиб, второй доставлен в больницу.
Авария произошла на территории Задонского района. По данным ГИБДД, водитель «КамАЗа» допустил наезд на двух мужчин. 35-летний потерпевший скончался на месте, 47-летний мужчина госпитализирован. Об этом сообщает GOROD48.
Еще одно серьезное ДТП произошло в Долгоруковском районе: на дороге Елец — Долгоруково — Тербуны столкнулись «Лада Гранта» и грузовик, 46-летний водитель легковушки погиб.
В Грязях 41-летняя женщина-водитель машины «Лада Нива» сбила 13-летнего мальчика, пострадавший госпитализирован. В Липецке 27-летний водитель Renault протаранил две стоящие машины, травмы получили два человека.
Кроме того, за сутки в Липецкой области зарегистрировали 25 аварий без пострадавших.