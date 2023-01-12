Дополнительную полосу создадут при въезде на Академический мост в Иркутске

В Иркутске в 2023 году планируют создать дополнительную полосу при въезде на Академический мост с улицы 3 Июля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным комитета городского обустройства, в настоящее время на отрезке от улицы Кожова до Академического моста обустроено по две полосы движения в каждом направлении. При этом ширина дороги позволяет увеличить их число.

Дополнительную полосу организуют на участке 3 Июля от Коммунистической до въезда на мост. Кроме того, планируется расширить до двух нормативных полос сам въезд на путепровод.

Как отметил мэр Руслан Болотов, ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на участке протяженностью 600 м. Дорожники обновят покрытие и нанесут новую разметку.

Ожидается, что изменения позволят увеличить пропускную способность на данном участке улично-дорожной сети.