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Тело третьего погибшего нашли в сгоревшем доме в Челябинской области

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Тело женщины обнаружили при разборе дома, сгоревшего в Аше (Челябинская область). По факту возгорания полиция проводит проверку.

Пожар произошел в ночь с 10 на 11 января. В тушении участвовали 23 человека и семь единиц техники. Ликвидировать горение удалось за полчаса. При проливке здания нашли тела двух мужчин.

На текущий момент личности погибших установлены. Кроме того, стало известно об обнаружении трупа женщины при разборе сгоревших конструкций. Предполагается, что это хозяйка дома, правоохранительные органы ищут родственников для опознания. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Омске. По версии следствия, сотрудница газовой компании устанавливала газовый кран, не обесточив плиту. В результате воспламенения газовоздушной смеси загорелась потолочная плитка, огонь распространился по всей квартире.

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