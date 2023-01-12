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Уголовное дело возбудили по факту пожара в квартире в Омске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме в Омске. По версии правоохранительных органов, сотрудница «Омскгоргаза» при замене газового крана не обесточила плиту, что привело к возгоранию.

Пожар произошел днем 11 января на улице Бородина. В Следственном комитете уточнили, что в результате воспламенения газовоздушной смеси произошло возгорание потолочной плитки, огонь распространился по всей квартире, пишет ИА «Омскрегион». Все имущество жильцов оказалось уничтожено, ущерб составил свыше 1 млн рублей.

Сотрудница газовой компании и 63-летняя хозяйка квартиры успели покинуть помещения и не пострадали. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Проведение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», уточняет ИА «Город55».

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в гараже в Оренбурге. В огне погиб 46-летний мужчина.

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