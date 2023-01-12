Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают

В России 14 января отмечают необычный, не имеющий аналогов праздник — старый Новый год. Это торжество появилось благодаря смене исчисления и как будто зеркалит традиционный праздник. В 2023 году знаменательный день приходится на субботу. «Известия» рассказывают, в чем смысл торжества и как его отмечают.

Старый Новый год — 2023 — суть праздника

Этот неофициальный праздник возник благодаря переходу в 1918 году с юлианского календаря (старого стиля) к григорианскому (новому стилю). В итоге 1 января по старому стилю сместилось на 14 января по новому. Из-за расхождения календарей и появились два новых года.

Хотя праздник и не является официальным, россияне до сих пор помнят про прежнюю дату и отмечают этот день. Сохранился необычный праздник и в других странах бывшего СССР, а также в Сербии, Греции, Черногории, Тунисе, Алжире.

Какого числа старый Новый год в 2023 году

Празднуют «второй» Новый год в ночь с 13 на 14 января. По православному календарю торжество совпадает с праздником Обрезания Господня, а в народе отмечают Васильев день.

При этом из-за особенностей календаря старый Новый год не всегда будут отмечать 14 января. Разница между григорианским и юлианским календарями растет каждые 100 лет. Сейчас она составляет 13 дней, а с 1 марта 2100 года составит 14.

Старый Новый год — 2023 — традиции праздника

Как и в традиционный Новый год, в день второго праздника семья собирается за одним столом, вспоминает прошедший год и строит планы на будущий. Праздничное застолье включает в себя мясные блюда, разнообразные салаты, соленья и фрукты.

В народе издавна ночь на 14 января считалась разгульем нечистой силы. Молодежь часто использовала это время для гаданий, а хозяева стремились изгнать злых духов из жилищ.

Старый Новый год — 2023 — гадания

Самыми популярными у молодых девушек всегда оставались гадания на будущего мужа. Так, например, определить характер будущего мужа пытались с помощью традиционного народного блюда — кутьи. Это каша из семян пшеницы с добавлением мака, сахара, меда и чернослива. Небольшую порцию выставляли на улицу и ждали, пока полакомиться прилетит птица. По ней же пытались угадать: если первой прилетела ворона, характер у суженого будет склочный и бестолковый, если сорока — жених окажется говорлив и смекалист, а если голубь, то стоит ждать встречи с добросердечным и хозяйственным человеком.

Также считалось, что о второй половинке можно судить по первому встреченному человеку — каким он покажется, такими чертами будет обладать и будущий супруг.

Гадали в народе и просто на будущее, пытаясь определить, что оно сулит. Для этого использовали воск, пытаясь угадать в причудливых фигурах знаки, наполняли графин водой и смотрели, какие тени он отбрасывает, или же клали под подушку записки с желаниями — какое вытянешь утром 14 января, то и сбудется.

Старый Новый год — 2023 — что можно и нельзя делать

Плохой приметой считается давать в долг и брать деньги взаймы, так как это может привести к финансовому неблагополучию. То же касается и банковских кредитов. Не стоит и заниматься пересчетом мелочи, чтобы не заработать денежные неудачи.

Нельзя отказывать в прощении, если человек искренне раскаивается. Лучше отказаться от любых дурных помыслов и отпустить печали и тревоги. Кроме того, встречать праздник рекомендуется в новой и светлой одежде, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом.

Считается, что первым гостем в доме на следующий день после наступления «нового» года должен быть мужчина. Благоприятным день старого Нового года считается для бракосочетаний.

Ранее «Известия» писали, какие традиции и правила 14 января необходимо соблюдать в контексте православного праздника Обрезания Господня.