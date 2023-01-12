Реклама
Прямой эфир
Мир
Вашингтону посоветовали осознать новое положение на международной арене
Мир
В США сочли требование Украины вернуть «Буки» из Грузии жестом отчаяния
Экономика
Цены на золото превысили $1900 впервые с мая
Мир
Украина начала строить оборонительные укрепления на границе с Белоруссией
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $84 за баррель
Общество
В ГД призвали проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
Мир
Британский генерал оценил влияние поставок танков Киеву на ход спецоперации
Политика
Предложенный Украиной «саммит мира» пройдет в штаб-квартире ООН
Мир
В Стамбуле люди пострадали после взрыва в деловом центре города
Мир
В США обвинили Байдена в принесении в жертву украинского народа
Происшествия
Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Воронежской области
Туризм
Tez Tour возобновит полеты в Египет с 27 января
Сюжет:

Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают

0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 14 января отмечают необычный, не имеющий аналогов праздник — старый Новый год. Это торжество появилось благодаря смене исчисления и как будто зеркалит традиционный праздник. В 2023 году знаменательный день приходится на субботу. «Известия» рассказывают, в чем смысл торжества и как его отмечают.

Старый Новый год — 2023 — суть праздника

Этот неофициальный праздник возник благодаря переходу в 1918 году с юлианского календаря (старого стиля) к григорианскому (новому стилю). В итоге 1 января по старому стилю сместилось на 14 января по новому. Из-за расхождения календарей и появились два новых года.

Разный праздный: как отмечают Новый год в регионах России
Почему одни народы для этого ждут лета, а другие считают Деда Мороза злым и кусачим

Хотя праздник и не является официальным, россияне до сих пор помнят про прежнюю дату и отмечают этот день. Сохранился необычный праздник и в других странах бывшего СССР, а также в Сербии, Греции, Черногории, Тунисе, Алжире.

Какого числа старый Новый год в 2023 году

Празднуют «второй» Новый год в ночь с 13 на 14 января. По православному календарю торжество совпадает с праздником Обрезания Господня, а в народе отмечают Васильев день.

При этом из-за особенностей календаря старый Новый год не всегда будут отмечать 14 января. Разница между григорианским и юлианским календарями растет каждые 100 лет. Сейчас она составляет 13 дней, а с 1 марта 2100 года составит 14.

Старый Новый год — 2023 — традиции праздника

Как и в традиционный Новый год, в день второго праздника семья собирается за одним столом, вспоминает прошедший год и строит планы на будущий. Праздничное застолье включает в себя мясные блюда, разнообразные салаты, соленья и фрукты.

В народе издавна ночь на 14 января считалась разгульем нечистой силы. Молодежь часто использовала это время для гаданий, а хозяева стремились изгнать злых духов из жилищ.

Старый Новый год — 2023 — гадания

Самыми популярными у молодых девушек всегда оставались гадания на будущего мужа. Так, например, определить характер будущего мужа пытались с помощью традиционного народного блюда — кутьи. Это каша из семян пшеницы с добавлением мака, сахара, меда и чернослива. Небольшую порцию выставляли на улицу и ждали, пока полакомиться прилетит птица. По ней же пытались угадать: если первой прилетела ворона, характер у суженого будет склочный и бестолковый, если сорока — жених окажется говорлив и смекалист, а если голубь, то стоит ждать встречи с добросердечным и хозяйственным человеком.

Также считалось, что о второй половинке можно судить по первому встреченному человеку — каким он покажется, такими чертами будет обладать и будущий супруг.

Гадали в народе и просто на будущее, пытаясь определить, что оно сулит. Для этого использовали воск, пытаясь угадать в причудливых фигурах знаки, наполняли графин водой и смотрели, какие тени он отбрасывает, или же клали под подушку записки с желаниями — какое вытянешь утром 14 января, то и сбудется.

Старый Новый год — 2023 — что можно и нельзя делать

Плохой приметой считается давать в долг и брать деньги взаймы, так как это может привести к финансовому неблагополучию. То же касается и банковских кредитов. Не стоит и заниматься пересчетом мелочи, чтобы не заработать денежные неудачи.

Нельзя отказывать в прощении, если человек искренне раскаивается. Лучше отказаться от любых дурных помыслов и отпустить печали и тревоги. Кроме того, встречать праздник рекомендуется в новой и светлой одежде, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом.

Считается, что первым гостем в доме на следующий день после наступления «нового» года должен быть мужчина. Благоприятным день старого Нового года считается для бракосочетаний.

Ранее «Известия» писали, какие традиции и правила 14 января необходимо соблюдать в контексте православного праздника Обрезания Господня.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023