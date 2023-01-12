В России планируют упростить продажу жилья с использованием материнского капитала

Владельцам квартир, купленных с помощью материнского капитала, упростят сделки с недвижимостью. Планируется отменить обязательное выделение «детских долей». Депутаты уже подготовили законопроект и планируют внести его в Госдуму, выяснили «Известия». Доли детей часто ничтожно малы — около 1/20, а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно. Например, сложно перепродать недостроенную новостройку, сообщает телеканал «Известия». Владельцам квартир приходится делать большие скидки, говорят эксперты.

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