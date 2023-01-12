Задержан подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Краснодарском крае

В городе Новокубанске Краснодарского края задержали местного жителя, устроившего ночью 9 января пожар в архиве местного УФСИН. Видео допроса 12 января опубликовало региональное УМВД.

Задержанным оказался 34-летний мужчина, который утверждает, что решил поджечь архив, чтобы согреться.

«Со слов задержанного, он проник внутрь помещения, разбив стекло, поджег бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание» — сообщили в пресс-службе ведомства.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленной порче имущество. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О пожаре стало известно 10 января. Сообщалось, что в результате возгорания уничтожено по меньшей мере 500 дел уже отбывших наказание поднадзорных лиц.