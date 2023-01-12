Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Махачкала, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Волгоградской области. Девять человек пострадали. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, 30-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Ивеко», врезался в припаркованный на обочине грузовик «Вольво».
«После удара <...> «Ивеко» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с <...> рейсовым автобусом «Вольво»», — говорится в заявлении.
В результате ДТП девять человек госпитализированы: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса. Среди пострадавших — четырехлетняя девочка.
В декабре два человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области. Также пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок.