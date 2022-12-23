Два человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Волгоградской области
Два человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области. Об этом 23 декабря сообщили в ГУ МВД России по региону.
«В 2:50 на 586-м км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля «КамАЗ». В результате ДТП два пассажира микроавтобуса скончались от полученных травм», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Также пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Они доставлены в больницу.
Микроавтобус направлялся из Республики Дагестан в Казань. Перевозка осуществлялась по системе поиска попутчиков. Пострадавший ребенок находился в салоне без родителей.
15 декабря сообщалось об аварии в Октябрьском районе Волгоградской области. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате пострадали двое детей и 49-летняя женщина.