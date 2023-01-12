Десять человек пострадали в ДТП с участием 20 автомобилей в Японии
Авария с участием примерно 20 автомобилей произошло на скоростной трассе в городе Касихара, в японской префектуре Нара. Об этом сообщило издание NHK в четверг, 12 января.
Около 10 утра по местному времени грузовой автомобиль врезался в ожидающих светофора машины у выезда со скоростной автомагистрали. На данный момент известно о 10 пострадавших. На месте продолжают работать спасатели.
На кадрах, снятом вертолетом NHK с места происшествия, видны две автоцистерны, грузовик и легковой автомобиль, столкнувшиеся друг с другом. Кроме того, в нескольких метров позади него стоят еще около 10 автомобилей подряд.
Движение на трассе остановлено.
Ранее, 10 января, массовая авария с участием 12 автомобилей произошла в Московской области на трассе М-9. В результате столкновения, машины получили механические повреждения.