Появились кадры ДТП с участием автобуса грузовика на Кубани

Видео лобового столкновения «КамАЗа» с пассажирским автобусом, произошедшем в среду, 11 января, в Краснодарском крае, появилось в распоряжении «Известий».

На кадрах с видеорегистратора свидетеля ДТП видно, как автобус с пассажирами медленно поворачивает на перекрестке. В этот момент грузовик с большой скоростью влетает в него и протаскивает еще несколько метров.

Авария произошла ранее этим же днем, 11 января, на 157 км трассы Р-217 в районе Армавира. В результате столкновения один человек погиб и еще шесть пострадали.