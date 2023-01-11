«КамАЗ» протаранил автобус в Армавире

Автобус столкнулся с «КамАЗом» на Кубани, погиб один человек, шестеро получили травмы, сообщил оперштаб Краснодарского края 11 января.

«В 17:50 на 157 км трассы Р-217 в районе Армавира произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса с «КамАЗом». В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу, сейчас с ними работают медики.

10 января произошло ДТП в Москве с мертвым таксистом. Водитель Skoda умер за рулем и врезался в другую машину на Кольской улице. При внешнем осмотре трупа признаков насильственной смерти обнаружено не было.