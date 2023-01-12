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В России предложили отменить доли детей в жилье с маткапиталом

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России планируется отменить обязанность выделения детям долей в жилье, приобретенном с использованием средств маткапитала, в том числе, когда они направляются на погашение ипотеки. Такой законопроект подготовили и планируют внести в Госдуму депутаты «Единой России», с документом ознакомились «Известия».

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Доли детей сегодня чаще ничтожно малы (1/20 и менее), а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно, рассказала «Известиям» одна из разработчиков проекта зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее», — сказала депутат.

В то же время родители могут выделить все средства маткапитала на обучение только одного ребенка (в ущерб другому), или их можно направить полностью на пенсию матери, говорится в пояснительной записке к законопроекту. То есть, при использовании маткапитала на другие разрешенные цели не учитываются интересы каждого отдельного ребенка, подчеркнула Светлана Разворотнева.

Инициативу поддерживают в Сбере, следует из письма банка в Госдуму (есть у «Известий»). Мера не приведет к нарушению прав детей, и при этом расширит возможности родителей по дальнейшему улучшению жилищных условий семьи, говорится в письме.

«С точки зрения проведения сделок с недвижимостью подобные изменения могут значительно упростить процесс покупки новых объектов, в том числе при расширении семьи. При этом мы считаем, что финальное решение должно быть максимально сбалансированным и полностью защищать права несовершеннолетних», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Отцы и деньги: в России хотят отменить доли детей в жилье с маткапиталом

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