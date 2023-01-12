В Иране выразили готовность содействовать в посредничестве между РФ и Украиной
Тегеран призывает Москву и Киев к диалогу, а также готов оказывать посредническое содействие для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью «Известиям» 12 января заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Тегеран призывает Киев и Москву к диалогу и окончанию конфликта, а также считает, что путь для выхода из этого кризиса заключается в концентрации на дипломатии. Мы неоднократно заявляли о готовности нашей страны оказывать содействие в посредничестве ради мира и безопасности», — подчеркнул он.
При этом, по мнению Тегерана, корень украинского кризиса кроется в «подстрекательских» действиях Североатлантического альянса (НАТО) и стран Запада, отметил дипломат.
Посол также добавил, что Иран не считает военную конфронтацию путем для урегулирования.
«Поэтому установление перемирия и концентрация на пути политического и демократического решения необходима», — указал он.
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