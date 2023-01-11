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Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
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Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц

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Фото: Global Look Press/f84
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На 56-м году жизни скончалась супермодель 90-х Татьяна Патитц. Об этом сообщил журнал Vogue в среду, 11 января.

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Патитц родилась в немецком Гамбурге, затем с семьей переехала на юг Швеции, где в 17 лет приняла участие в стокгольмском конкурсе элитных моделей, заняв в нем третье место.

Позже она переехала в Калифорнию, где работала с такими известными фотографами, как Питер Линдберг, Херб Ритц и Патрик Демаршелье.

Патитц до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов, отмечает издание.

«Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой — и в этом была своя привлекательность», — говорила о ней редактор американского Vogue, чьи слова приводятся в статье.

Причина смерти не уточняется.

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