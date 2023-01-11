Капремонт лицея им. А.И. Данилова завершили в Уварово

В Уварово (Тамбовская область) завершили капитальный ремонт третьего корпуса лицея им. А.И. Данилова. Открытие состоялось в среду, 11 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоимость капремонта составила 128 млн рублей. В здании привели в порядок крышу, фасад, инженерные сети. Также для корпуса приобрели новую мебель и оборудование.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», лицей им. А.И. Данилова был образован более 40 лет назад. Сейчас в нем получают образование около 1 тыс. детей, при этом каждая возрастная группа (младшая, средняя и старшая) занимается в отдельном здании. Отремонтированный корпус предназначен для учащихся с 1-го по 7-й классы.

Теперь власти планируют сделать более удобным и безопасным перекресток, расположенный неподалеку от лицея. В этом районе намерены уложить новое покрытие, обустроить тротуар и автомобильную парковку.