В экопарке Сыктывдинского района Коми поселились северные олени из Ижмы и Воркуты

В южном районе Республики Коми, в экопарке Сыктывдинского района появились северные олени из Воркуты и Ижмы. Об этом сообщает телеканал «Коми Гор».

Животные чувствуют себя хорошо, отмечается в материале.

Директор парка Андрей Лазицкий рассказал об одном из оленей — самке Ерине.

«Это наш олень. Ей здесь хорошо, а нам еще лучше с ней. Места здесь ей хватает, мы прогуливаемся по оленьей тропе. Она любит ласку и тепло, когда к ней хорошо относятся», — приводит его слова ИА «Комиинформ».

Еще один олень — Снежик — пока привыкает к человеку и новым соседям и относится к ним настороженно.

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