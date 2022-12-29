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В Московском зоопарке поздравили с Новым годом мишку Диксона

Жителя Московского зоопарка белого медведя Диксона поздравили с Новым годом
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Фото: ТАСС/пресс-служба Московского зоопарка
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Сотрудники Московского зоопарка поздравили белого медведя Диксона с наступающим Новым годом. Об этом 29 декабря в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

«В его уличном вольере зоологи подвесили сосну, которую «нарядили» яблоками, а под нее положили новогодний подарок», — написала она.

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В коробке для медведя приготовили мясо, рыбий жир и селедку, которую медведь очень любит.

«Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки», — продолжила Акулова.

Дерево подвесили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему, разрабатывал мышцы, которые в этом нуждаются.

5 сентября в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края рассказали, что на севере региона обнаружили раненого белого медведя.

После проведенного специалистами осмотра и рентгена у животного было найдено около 40–50 отверстий от картечи различного диаметра. Позже животное привезли на территорию Московского зоопарка. Его назвали Диксон, в честь места, где животное обнаружили.

25 сентября у хищника начали двигаться лапы. Акулова рассказала, что для разработки движения лап зверя ветеринары регулярно щекочут их с помощью щеточки.

28 октября белый медведь из Диксона впервые искупался в бассейне нового вольера

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