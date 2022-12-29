В Московском зоопарке поздравили с Новым годом мишку Диксона
Сотрудники Московского зоопарка поздравили белого медведя Диксона с наступающим Новым годом. Об этом 29 декабря в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
«В его уличном вольере зоологи подвесили сосну, которую «нарядили» яблоками, а под нее положили новогодний подарок», — написала она.
В коробке для медведя приготовили мясо, рыбий жир и селедку, которую медведь очень любит.
«Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки», — продолжила Акулова.
Дерево подвесили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему, разрабатывал мышцы, которые в этом нуждаются.
5 сентября в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края рассказали, что на севере региона обнаружили раненого белого медведя.
После проведенного специалистами осмотра и рентгена у животного было найдено около 40–50 отверстий от картечи различного диаметра. Позже животное привезли на территорию Московского зоопарка. Его назвали Диксон, в честь места, где животное обнаружили.
25 сентября у хищника начали двигаться лапы. Акулова рассказала, что для разработки движения лап зверя ветеринары регулярно щекочут их с помощью щеточки.
28 октября белый медведь из Диксона впервые искупался в бассейне нового вольера