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Новое оборудование поступило в Рязанский перинатальный центр

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В Рязанский перинатальный центр поступило новое высокотехнологичное оборудование для помощи новорожденным. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для центра приобрели инкубаторы интенсивной терапии, аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ, стойку для проведения ингаляции оксида азота, кювезы-трансформеры для детей, рожденных с очень низкой массой тела. В данных аппаратах можно проводить операции.

Также в учреждение поступили кровати с подогревом и инфузоматы, уточняет 62INFO.ru. В ближайшее время планируется установить прикроватные мониторы для оценки тяжести взрослых пациентов в реанимационно-анестезиологическом отделении.

Ранее 11 января сообщалось, что в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1 установили барокамеру для лечения пациентов с помощью кислорода. Оно поможет людям с отравлением угарным и углекислым газом, пожарным дымом.

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