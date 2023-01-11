BMW анонсировала появление электрокара i5 в 2023 году

Компания BMW планирует представить версию i5 на электротяге в текущем году. По предварительным данным, машина получит те же силовые агрегаты, что и у BMW i4, а в основу новинки ляжет модернизированная платформа CLAR, сообщил 11 января портал Motor.

Модель i5 будет отличаться от нынешних версий машины с двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что у новой модели будет заглушка на месте решетки радиатора и иное оформление задней части автомобиля. Кроме того у электрокара появятся колесные диски оригинального дизайна.

Если версия о силовых агрегатах, которые позаимствуют у i4, подтвердится, то «пятерка» на электротяге получит две силовые установки на выбор: с одним электромотором и с двумя, а диапазон мощности составит от 340 до 544 л. с. Эксперты полагают, что запас хода на одном заряде по циклу WLTP составит до 590 км.

В BMW сообщили, что намерены увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж марки до 15% в 2023 году, а к концу нынешнего десятилетия планируют довести количество электрифицированных машин, включая гибриды и чистые электрокары, до 7 млн единиц.

30 декабря Российское представительство компании BMW сообщило, что смогло наладить поставки на центральный склад в РФ части номенклатуры фирменных запасных частей. В «BMW Group Россия» добавили, что на все автомобили марки, выпущенные для российского рынка, по-прежнему действует заводская гарантия. Совместными усилиями с партнерами из дилерской сети представительство бренда создало условия для выполнения всех гарантийных обязательств в полном объеме, несмотря на ограниченную доступность некоторых запчастей.