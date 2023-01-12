 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров Баку и Еревана
Общество
Первого президента Башкирии Рахимова похоронят 13 января в Уфе
Общество
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Мир
В центре Киева установили фотозону с «горящим» Кремлем
Мир
Майк Пенс указал на двойные стандарты в деле о секретных документах Байдена
Мир
МИД Сербии заявил о неизменности отказа от санкций против России
Общество
МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко
Мир
Google обвинили в нарушении закона Германии о цифровой конкуренции
Мир
Пушилин назвал дешевым спектаклем материалы украинских СМИ о «зеленом коридоре»
Мир
Politico сообщила о зависимости позиции Шольца от Байдена по поставкам танков Киеву
Общество
Задержан подозреваемый в поджоге архива УФСИН в Краснодарском крае
Общество
Синоптик пообещал москвичам возвращение морозов до -10 градусов
/

Бот в помощь: с фишингом поборется система-автомат

Киберпреступники начали искать индивидуальный подход к каждой жертве
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне подвергались интенсивным атакам киберпреступников в период рождественских каникул — злоумышленники начали отходить от веерных рассылок, типовых схем и пытаются импровизировать. Основными инструментами в мошенничестве становятся вскрытые аккаунты реальных пользователей Telegram или VK. Силовики и специалисты по кибербезопасности тоже не сидят сложа руки — в Генпрокуратуре сообщили о создании прототипа системы, способной самостоятельно находить фишинговые страницы. О трендах в сфере киберпреступности и актуальных способах противостоять атакам — в материале «Известий».

Антифишинг в законе

Киберцунами: как 2022 год изменил мир IT-преступлений в России
Хакеры и киберкриминал активизировались на фоне геополитического конфликта

В Генпрокуратуре России анонсировали запуск автоматизированной системы, способной выявлять фишинговые страницы в интернете. Речь о сайтах, незаконно собирающих персональные данные граждан, а также сведения о платежных инструментах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании. Проект создан совместно с Минцифры и Роскомнадзором. Соответствующая законодательная база уже разработана, а прототип системы успешно функционирует, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

«Функционирующий прототип системы обеспечивает поиск в автоматическом режиме сайтов указанной категории. Планируется, что система обеспечит электронное взаимодействие Генеральной прокуратуры, Банка России, Минцифры России, Роскомнадзора и других заинтересованных органов в указанной сфере», — отметили в Генпрокуратуре.

Бот в помощь
Генеральная прокуратура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

IT-директор компании HFLabs Александр Беслик считает создание системы автоматического выявления фишинговых сайтов весьма актуальным.

— Сейчас борьба с фишингом, по сути, происходит на конечном устройстве пользователя и во многом зависит от тех мер защиты, которые он использует. А иногда и просто от внимательности человека. Автоматическая блокировка на уровне страны облегчила бы эту борьбу и позволила бы защитить все устройства пользователей: компьютеры, мобильные телефоны, планшеты. Вопрос в том, как эта система будет реализована и как ее станут поддерживать и развивать. Нельзя сделать такой проект раз и навсегда. Нужна команда людей, которая будет постоянно ее дорабатывать, ведь злоумышленники, скорее всего, быстро адаптируются к алгоритмам защиты, — пояснил эксперт.

Если сейчас фишинговый сайт может работать и месяц, то в дальнейшем киберпреступники будут делать ресурсы, срок жизни которых составит один час, прогнозирует Беслик.

Бремя чудес: как мошенники используют Новый год для обмана пользователей интернета
Активность злоумышленников в онлайне в январские праздники возрастает в несколько раз

— Так что вопрос в том, насколько быстро система будет реагировать на новые фишинговые страницы и блокировать их, — говорит собеседник «Известий». — На мой взгляд, важно еще и проработать механизм защиты от ошибок. Владельцы сайтов, которые ошибочно признаны фишинговыми, должны иметь четкую инструкцию, как вытащить свой ресурс из блокировки.

Новогодняя атака клонов

Волна фишинговых атак буквально захлестнула россиян на новогодних праздниках. Многие пользователи получили на каникулах сообщения со страницы друзей с призывом оказать материальную помощь пострадавшему.

Настоящей классикой стала схема с просьбой проголосовать за детский рисунок, о которой одними из первых рассказали «Известия».

— Эта схема начала активно распространяться в декабре 2022 года: жертве приходит сообщение якобы от кого-либо из знакомых из списка контактов с просьбой принять участие в голосовании, — рассказал «Известиям» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Для этого пользователю необходимо перейти по ссылке и осуществить процедуру подтверждения: ввести номер телефона и код верификации.

Бот в помощь
соцсети вконтакте
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Эти данные позволяют злоумышленникам получить доступ к аккаунту жертвы и, соответственно, конфиденциальной информации, например перепискам или фотографиям, новым контактам, по которым также может осуществляться подобная вредоносная рассылка.

Активно применялись сезонные фишинговые схемы, привязанные к праздникам. К слову, это не новый способ обмана. Однако своих средств, новогоднего настроения и детских подарков лишились сотни россиян, «купивших» билеты на елки у мошенников. Причем жулики начали действовать загодя — информация о фейковых сайтах по продаже билетов на кремлевскую елку была выявлена еще в ноябре.

Не кликай беду: хакеры резко увеличили число атак через электронную почту
Сложности с обновлением Microsoft Office и подобных приложений увеличивают вероятность взлома

Речь идет о массированной атаке в предновогодний период и каникулы. Только в Иркутской области за праздничные дни жуликам удалось обмануть 38 граждан дистанционным способом. Между тем официальная статистика полиции по другим регионам, в том числе мегаполисам, и общий размер имущества от киберпреступлений в январе будут обнародованы лишь в феврале.

Ранее эксперты «Известий» предрекли рост числа кибератак в 2023 году.

Больше конкретики

— Мошенники часто используют фишинг с целью заполучить деньги или данные пользователей, комбинируя его с методами социальной инженерии, — рассказал «Известиям» Галов. — Так, в случае с этой схемой использование страничек знакомых из списка контактов жертвы, вероятно, дает возможность первое время не вызывать подозрений. Также встречаются другие сценарии: рассылки с предложениями легкого заработка или получения якобы бесплатного доступа к премиум-аккаунту в Telegram. Однако переходы по ссылкам из подобных сообщений, как правило, заканчиваются одним: пользователь теряет деньги, данные или доступ к своей странице.

Бот в помощь
соцсети телеграмм наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом украсть аккаунт могут и другими способами, например с помощью зловредов, которые получают удаленный доступ к устройству, объясняет Дмитрий Галов.

Точнее некуда: как готовятся изощренные атаки на банки и госорганы
Число целевых вторжений увеличилось почти наполовину

Вероятным путем развития киберпреступности может стать индивидуальный подход к жертве, считает эксперт в сфере IT-безопасности Александр Беслик.

— Создание фишинговой страницы у профессионалов занимает пару минут. Главный вопрос в том, насколько быстро предлагаемая система сможет находить и блокировать такие ресурсы. Будет у нее это занимать несколько дней, часов или минут? Не исключаю, что злоумышленники начнут работать точечно и создавать фишинговые ресурсы под конкретного человека или атаку, — замечает он.

Холодная голова

Пользователям стоит внимательно относиться к излишне щедрым или, наоборот, пугающим сообщениям даже от знакомых, напоминает Дмитрий Галов.

Бот в помощь
строка поиска
Фото: TAСС/DPA/Jens Bьttner

— Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, а также вводить на сомнительных страницах учетные и персональные данные. Имеет смысл настроить двухфакторную аутентификацию и ограничить видимость номера в Telegram. Время от времени необходимо проверять сессии в разделе «активные сеансы» и завершать их в том случае, если они были совершены с неизвестных устройств. Также в этом случае стоит сменить пароль, если он был установлен. При этом необходимо использовать защитное решение на своих устройствах: оно не позволит загрузить вредоносное ПО или перейти по фишинговой ссылке, — объяснил специалист.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023