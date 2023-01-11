Стало известно место обустройства единственной купели в Оренбурге

Администрация Оренбурга сообщила место, где на Крещение обустроят единственную в городе купель. Она появится на реке Урал в районе регионального Следственного комитета.

Место оборудуют подходами, металлическими ограждениями и лестницами для спуска и подъема. Там же наладят освещение, установят скамейки для переодевания. На территории будут дежурить спасатели и бригада скорой помощи. За безопасностью оренбуржцев проследит и полиция.

До самой купели можно добраться по переулку Дмитриевскому, а парковку оборудуют на бульваре имени Пушкина, пишет 56orb.ru.

В 2022 году в Оренбурге вообще не стали обустраивать купели на Крещение. Такая же ситуация была и годом ранее. Причина отказа — сложная эпидемиологическая ситуация.