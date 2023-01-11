Заболеваемость ОРВИ сократилась в Амурской области на 41,4%

За первую неделю января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилась в Амурской области на 41,4%. При этом уровень заболеваемости остается выше эпидемического порога.

К медикам обратились почти 2,7 тыс. человек. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Благовещенске, Шимановске, Ивановском и Тындинском муниципальных округах. Об этом сообщает ИА PriamurMedia. Эпидпорог превышен на 6.9%.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что на текущий момент респираторным инфекциям свойственно более тяжелое течение с развитием осложнений.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области заболеваемость ОРВИ сократилась на 44% в начале января.