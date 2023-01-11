Заболеваемость ОРВИ сократилась в Тюменской области на 44%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилась на 44% в Тюмени в первую неделю января. Эпидемиологическая обстановка улучшилась во всех возрастных группах.

По данным Роспотребнадзора, в структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Также по итогам начала января снизилась заболеваемость коронавирусом. Показатель составляет 12,7 случаев на 100 тыс. населения, уточняет портал «Наш город».

Снижение уровня заболеваемости ОРВИ отмечается по всей стране. Общее количество заболевших составило больше 580 тыс. человек, что на 52% ниже показателя конца декабря.