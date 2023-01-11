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В Британии полиция расследует дело о посылке с ураном в аэропорту Хитроу

В Великобритании полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу в конце 2022 года
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Фото: Global Look Press/dpa/Rolf Vennenbernd
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В Великобритании сотрудники контртеррористического подразделения полиции начали расследование по делу о посылке с ураном, прибывшей в аэропорт Хитроу из Омана в декабре 2022 года. Об этом 10 января пишет издание Evening Standard.

«С сотрудниками контртеррористического подразделения связались коллеги из погранслужбы в Хитроу после того, как после обычного досмотра в посылке, поступившей в Великобританию 29 декабря 2022 года, было обнаружено очень небольшое количество зараженного материала (урана)», — приводятся слова полиции.

Экспертиза показала, что такое небольшое количество урана не предоставляло угрозы для людей. По данным издания, пока никаких задержаний по делу не было.

В конце декабря 2022 года в мексиканском аэропорту Керетаро обнаружили четыре человеческих черепа, которые предназначались для отправки в США курьерской службой.

Указывалось, что посылка отправлена из криминального города Мичоакан, а доставка должна была прийти в Южную Каролину.

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