В Мексике в посылке нашли четыре человеческих черепа

В мексиканском аэропорту Керетаро обнаружили четыре человеческих черепа, которые предназначались для отправки в США курьерской службой. Об этом сообщает Latinus в пятницу, 30 декабря.

Человеческие останки разного размера находились внутри картонной коробки, завернутые в пластик и алюминиевую фольгу, и не имели надлежащего разрешения на перевозку. Указывается, что посылка отправлена из криминального города Мичоакан, а доставка должна была прийти в Южную Каролину.

«В аэропорту национальная гвардия с предварительного разрешения провела выборочные обыски в поисках наркотиков, огнестрельного оружия и валюты», — сообщили в правоохранительных органах.

В августе полиция международного аэропорта северного эмирата ОАЭ Шарджи задержала 35-летнего гражданина одной из азиатских стран за попытку контрабанды найденных в пустыне золотых украшений на сумму 430 тыс. дирхамов ОАЭ (около $118 тыс.). Сообщается, что сотрудники стойки регистрации багажа попросили пассажира открыть ручную кладь после того, как его поведение вызвало у них подозрение.