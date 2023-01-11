Умер австралийский кардинал Джордж Пелл

81-летний австралийский кардинал Джордж Пелл, который был судим по обвинениям в педофилии, умер в Риме во вторник, 10 января. Об этом сообщил Католический архиепископ Сиднея Энтони Фишер.

«С глубокой грустью я могу подтвердить, что Его Высокопреосвященство кардинал Джордж Пелл скончался в Риме рано утром», — написал Католический архиепископ Сиднея Энтони Фишер на официальной странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно информации от National Catholic Register, причиной кончины кардинала стали осложнения после операции по замене тазобедренного сустава.

Папа Франциск назначил кардинала Пелла префектом секретариата по делам экономики в 2014 году, он был своего рода министром экономики Ватикана. Его работа была прервана в 2017 году из-за обвинений в сексуальном насилии над детьми. Джордж Пелл отрицал свою причастность, но был осужден и заключен в тюрьму на шесть лет. Позже в апреле 2020 года он был освобожден единогласным решением высшей судебной инстанции Австралии.

В недавнем интервью Папа Римский Франциск назвал заслугой Пелла улучшение работы экономических механизмов папского города-государства. Франциск указал, что обвинения в адрес кардинала являются клеветой.