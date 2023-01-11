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Эксперты рассказали о «работе над ошибками» Минобороны России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Любая военная операция выявляет недостатки вооруженных сил и побуждает к работе над ошибками, рассказал «Известиям» 11 января военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал высказывание министра обороны РФ Сергея Шойгу, который 10 января заявил о необходимости принять «исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил».

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«В ходе военных операций становятся тут же видны даже небольшие недочеты, и их надо исправлять. Это неизбежно. Неслучайно говорят, что армия всегда готовится к прошедшей войне. Во время боевых действий противник применяет новые подходы, мы адаптируемся, отвечаем на эти вызовы: меняем тактику, применяем новое вооружение», — подчеркнул Леонков.

Эксперт отметил, что СВО помогла выявить много недостатков, связанных с мобилизаций, экипировкой, снабжением и выдачей нового вооружения.

«По умолчанию считалось, что с мобилизаций и экипировкой все должно быть хорошо, но оказалось, что у нас где-то пусто, а где-то густо. Теперь и этот механизм предстоит отладить, привести все к общему знаменателю», — объяснил он.

Резервы, которые сейчас готовятся, надо оснащать современным в том числе и ударным оружием, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«В войска придут более современные системы залпового огня. Будет больше РСЗО семейства «Торнадо». Они уже применяются. Это, конечно же, беспилотники, и не только разведывательные, но, может быть, и ударные. В этом направлении были большие подвижки за прошлый год. Конечно же, это танки, в том числе Т-90М, которые неплохо показывают себя на поле боя», — считает он.

10 января на селекторном совещании с Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, будут улучшаться боевые возможностей Воздушно-космических сил — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ударными средствами: как будет обновляться российская армия

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