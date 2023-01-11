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Почти в 10 раз превысил норму сероводород в воздухе Нижнего Тагила

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В воздухе Нижнего Тагила содержание сероводорода в новогодние праздники превысило норму в 9,5 раз. Подобные превышения фиксировались три раза за этот период. Таковы данные «Уральского УГМС».

Так, 6 января станция мониторинга на Красном Камне зарегистрировало повышение сероводорода до 9,5 раз. В этот же день концентрация вещества была выше нормы на Сухоложском поселке и Тагилстрое. Ситуация повторилась на следующий день и 8 января.

Как отмечает ТагилСити.Ру, в новогодние праздники жители города не раз жаловались на химический запах в воздухе. 4 января облако дыма и пара двигалось со стороны коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК на Вагонку. 5 января смог окутал Восточное шоссе. Из-за холодной погоды облако опустилось к земле и накрыло окрестности.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Тагила планируют установить новые элементы транспортной системы, в том числе систему метеомониторинга.

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