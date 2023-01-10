Астраханских водителей предупредили о гололедице на дорогах

В Астраханской области установилась морозная погода, водителям необходимо проявлять особую осторожность на дорогах. Об этом во вторник, 10 января, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Автолюбителей призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния, так как на дорогах возможна гололедица.

Кроме того, при холодной погоде нужно проводить тщательный осмотр машины, проверять работу двигателя, аккумулятора, запастись топливом, теплыми вещами и зарядными устройствами и так далее.

Ранее, 10 января, сообщалось, что на Колыме закрыли школы из-за сильных морозов. В Синегорье температура опустилась до –50 градусов.