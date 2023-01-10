Школы закрыли в Магаданской области из-за сильных морозов
В Магаданской области, в поселках Оротукан, Ягодное, Дебин и Синегорье, отменили занятия в школах. Это связано с сильными морозами.
В Синегорье температура 10 января опустилась до –50 градусов. Кроме того, не учатся школьники поселка Сеймчан Среднеканского городского округа.
Синоптики прогнозируют сохранение морозной погоды на Колыме в ближайшие двое суток, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В ведомстве порекомендовали жителям отказаться от дальних поездок, меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений.
Ранее сообщалось, что частично отменили занятия в Саранске, в городах Татарстана, в Сыктывкаре.