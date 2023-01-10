Легковушка насмерть сбила пешехода под Орлом

Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе Орел – Тамбов. Об этом во вторник, 10 января, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 9 января в 20:30. Водитель Kia 1981 года рождения ехала со стороны Орла в направлении города Ливны. В районе 2-го км трассы она сбила пешехода — мужчину 2003 года рождения, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате пешеход скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Ранее в этот же день грузовик сбил двух пешеходов на трассе «Дон» в Липецкой области. Один человек погиб, второй доставлен в больницу.