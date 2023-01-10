Медведев заявил о введении мер уголовного наказания за срыв гособоронзаказа

Власти РФ «в случае необходимости» будут применять меры уголовного наказания за срыв гособоронзаказа. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев во вторник, 10 января, во время посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге. Видео визита появилось в Telegram-канале политика.

Медведев сообщил также о создании в России рабочей группы по вопросам контроля за производством вооружений, военной техники и средств поражения.

Он призвал не допускать срывов гособорозаказа, случаи которых, по его словам, имеют место.

«Я хочу напомнить, что никто не отменял ответственности как самих заводов, так и их руководства. И в случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК. Это новые нормы, они еще не применялись, но <...> в случае необходимости мы их будем применять», — подчеркнул Медведев.

До этого, 26 декабря, был опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Медведева зампредом Военно-промышленной комиссии РФ. В комиссию также был включен глава МЧС Александр Куренков.

23 декабря Путин заявил, что важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Российский лидер также отметил важность улучшения характеристик оснащения бойцов с учетом уже полученного опыта.

Путин добавил, что рассчитывает, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме.

Ранее, 21 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ поставил задачу повысить боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Он также заявил, что офицеры и сержанты, проявившиеся себя в ходе спецоперации, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, в том числе Академию Генерального штаба.