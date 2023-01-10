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Медведев заявил о введении мер уголовного наказания за срыв гособоронзаказа

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Власти РФ «в случае необходимости» будут применять меры уголовного наказания за срыв гособоронзаказа. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев во вторник, 10 января, во время посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге. Видео визита появилось в Telegram-канале политика.

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Медведев сообщил также о создании в России рабочей группы по вопросам контроля за производством вооружений, военной техники и средств поражения.

Он призвал не допускать срывов гособорозаказа, случаи которых, по его словам, имеют место.

«Я хочу напомнить, что никто не отменял ответственности как самих заводов, так и их руководства. И в случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК. Это новые нормы, они еще не применялись, но <...> в случае необходимости мы их будем применять», — подчеркнул Медведев.

До этого, 26 декабря, был опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении Медведева зампредом Военно-промышленной комиссии РФ. В комиссию также был включен глава МЧС Александр Куренков.

23 декабря Путин заявил, что важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Российский лидер также отметил важность улучшения характеристик оснащения бойцов с учетом уже полученного опыта.

Путин добавил, что рассчитывает, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме.

Ранее, 21 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ поставил задачу повысить боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Он также заявил, что офицеры и сержанты, проявившиеся себя в ходе спецоперации, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, в том числе Академию Генерального штаба.

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