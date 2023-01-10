Антисловом 2022 года в ФРГ выбрали словосочетание «климатические террористы»

Выражение Klimaterroristen («климатические террористы») было признано антисловом 2022 года в Германии. Такое решение огласило жюри Университета Филиппа в Марбурге, сообщает 10 января радиостанция NDR.

«По мнению жюри, «климатические террористы» использовались в публичном дискурсе для дискредитации активистов и их протестов в защиту климата. <…> Активисты «приравниваются к террористам и, следовательно, подвергаются уголовному преследованию и клевете», — указано в материале радиостанции.

По мнению жюри, данное словосочетание дискредитирует ненасильственные формы протеста, гражданского неповиновения и демократического сопротивления, помещая его в контекст насилия и враждебности по отношению к государству.

Отмечается, что среди антислов ушедшего года на втором месте расположилось такие словосочетания, как Sozialtourismus («социальный туризм»), которое использовалось для дискредитации украинских беженцев, спасающихся в Европе от конфликта в своей стране, и defensive Architektur («оборонительная архитектура»), которое использовалось для обозначения типа строительства, которое не позволяет бездомным или другим людям дольше селиться в общественных местах.

Ранее, в конце 2022 года, Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования в соцсетях, им стало выражение «режим гоблина». Эксперты определили «режим гоблина» как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.