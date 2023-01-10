В России появился китайский вариант седана Chevrolet Cruze

Российские автопродавцы, пользуясь параллельным импортом, привезли в РФ из Китая седан Chevrolet Monza. В основе машины лежит доработанная платформа автомобиля Chevrolet Cruze, который в недавнем прошлом был официально представлен в России, сообщило 10 января издание «Газета.Ru».

В Россию привезли новые Monza. В продаже есть как автомобиль с традиционным бензиновым мотором и коробкой-«автомат» по цене 2 млн рублей, так и с так называемой «мягкой» гибридной силовой установкой, которая базируется на базе турбомотора мощностью 163 л.с. Такую версию оценили продавцы на 100 тыс. рублей дороже. Базовым мотором для модели в Китае является литровый агрегат с отдачей в 125 л.с.

Ввезенные Chevrolet Monza оснащаются цифровой приборной панелью и сенсорным экраном мультимедийной системы, люком, кондиционером, обогревом сидений и зеркал заднего вида, парктрониками с системой контроля слепых зон, а также аудиосистемой с шестью динамиками.

Седаны Chevrolet Cruze выпускались в РФ в Санкт-Петербурге. Модель ушла с российского авторынка в 2014 году из-за сильного падения спроса на автомобиль.

21 декабря стало известно, что General Motors объявила об отзыве в Северной Америке электромобилей марки Chevrolet. Из-за риска возгорания под отзыв попадут 140 тыс. электрокаров модели Bolt EV 2017–2023 модельного года. В случае аварии ковровое покрытие салона автомобиля может воспламениться из-за срабатывания преднатяжителя переднего ремня безопасности. Газ, который выпускает преднатяжитель ремня безопасности в момент ДТП, при малейшей искре может воспламениться и от этого ковры салона могут загореться.